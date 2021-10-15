РИАМО - 15 окт. В 2023 году планируется открыть 5 новых объектов медкластера в Сколкове, сейчас идет их строительство, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Медкластер в Сколкове продолжает активно развиваться: в августе этого года здесь открылся второй корпус израильской клиники «Хадасса» - терапевтический, продолжает работы диагностический корпус, введена первая очередь благоустройства так называемых «Исцеляющих садов». В следующем году здесь планируется ввести вторую очередь благоустройства и многофункциональный медицинский центр площадью 49,5 тыс. кв. метров», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что медицинский молл позволит разместить на своей территории до 30 различных клиник, не нуждающихся в больших площадях.

«На 2023 год, в свою очередь, запланировано открытие сразу 5 новых объектов: среди них не только клиники, но и научно-исследовательские лаборатории, производства и необходимая инфраструктура. Так, Центр ядерной медицины площадью 20 тыс. «квадратов», который, кроме клинической деятельности, сосредоточится и на производстве препаратов для радионуклидной терапии», - отметил Бочкарев

Генеральный директор фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин в свою очередь отметил, что также планируется ввести биотехнологическую лабораторию площадью 16,5 тыс. кв. метров, которая займется научно-исследовательской деятельностью в области генодиагностики и персонализированной медицины.

«Важно отметить, что среди направлений работы лаборатория будет оперативное внедрение новых технологий в клиническую практику для повышения эффективности медицинской помощи», — отметил он.

Кроме того, по его словам, на 2023 год намечено открытие апарт-отеля площадью 15 тыс. кв. м, который будет функционировать под брендом крупнейшего международного гостиничного оператора.

«Здесь смогут разместиться как врачи, так и родственники, и близкие пациентов. Само здание будет иметь внутренний двор необычной формы», — заключил Хайруллин.

В рамках проекта ММК в Сколкове планируется строительство медицинских объектов общей площадью порядка 860 тыс. кв. метров.