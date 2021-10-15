РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. В Балашихе в пятницу началась Всероссийская перепись населения, в округе открылись 158 переписных участков, которые будут работать до 14 ноября, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Список участков можно найти на официальном сайте муниципалитета по ссылке.

Также жители Балашихи могут пройти перепись на портале госуслуг, в МФЦ или на дому. Адресно посещать жителей округа будут более 950 переписчиков. Узнать их можно по специальной униформе и удостоверению. Предъявить его специалисты должны вместе с документом, удостоверяющим личность.

Участникам переписи предложат ответить на 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию.

Также 10 вопросов о жилищных условиях, при ответе на которые необходимо назвать тип жилого помещения, в котором проживает гражданин, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Граждане, временно проживающие в России, ответят на 7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

После ответа на вопросы на телефон придет QR-код. Собранные сведения позволят понять, сколько жителей сегодня насчитывается в Балашихе и в каких условиях они живут.

Последняя перепись населения прошла в Московской области в 2010 году. Ее участниками стали 95% жителей. Цель этой кампании – переписать все население региона.