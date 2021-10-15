РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 окт. В Домодедове в текущем году запланировано отремонтировать 93 многоквартирных дома, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Среди них в 9 домах отремонтируют кровлю, еще в 9 – фасады, а в 4 домах заменят 8 лифтов.

В программу капремонта прошлого года в Домодедове было включено 58 МКД по общестроительным работам и 5 МКД по замене лифтов.

В 2020 году на территории Московской области капитально отремонтированы 2 429 многоквартирных домов. На 2021 год в Подмосковье запланирован ремонт 3 044 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт более 7 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», – сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов на 2021 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте регионального фонда капремонта, размещенной на сайте фонда.