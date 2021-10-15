РИАМО - 15 окт. Ситуация с коронавирусом в стране близка к критической, в инфекционных моногоспиталях в РФ сейчас очень напряженно, сообщил главврач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко.

«Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации! Оперативный анализ показывает, что дельта-штамм стал доминирующим. У него более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Потому много тяжелых пациентов в реанимациях», - написал Проценко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас особенно важно вакцинироваться, чтобы подготовить организм к встрече с Covid-19. Еще очень важна ранняя диагностика инфекции, чтобы прервать цепочку распространения заболевания.

«Программа правительства Москвы по экспресс-тестированиям в школах, центрах госуслуг и популярных общественных местах – правильная и своевременная мера», - уточнил Проценко.

Он добавил, что также важно носить маски и высказал удивление, что на второй год пандемии людей все еще нужно убеждать в реальности коронавируса.

«Сколько бы не было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прекрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем», - заключил Проценко.

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