РИАМО - 15 окт. В Московской области за 6 лет качество водоснабжения улучшили свыше 2 млн человек в 48 городских округах региона, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Работы проводились в рамках реализации программы губернатора региона Андрея Воробьева «Чистая вода» и государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы.

«За 6 лет в Подмосковье было построено и модернизировано почти 400 объектов водоснабжения, в том числе новых водозаборных узлов, станций водоочистки и водоподготовки, проложено водоводов», — сказал Хромушин.

Он отметил, что общая сумма средств, направленных на повышение качества воды, составляет более 1,94 млрд рублей, в том числе 0,43 млрд рублей — средства федерального бюджета, 1,39 млрд рублей — средства бюджета Московской области.

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, доля населения Московской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, выросла с 83,2% и по состоянию за I полугодие 2021 года составила 92,7%.

«Этот показатель превышает плановое значение показателя 2021 года (90,1%), установленное государственной программой Московской области на 2,6%, благодаря чему Московская область по данному показателю занимает 5-е место среди 18-ти субъектов Центрального федерального округа», — добавил Хромушин.

По его словам, до конца года планируется улучшить качество питьевой воды еще для 230 тыс. человек, проживающих в Балашихе, Богородском округе, Дзержинском, Зарайске, Ленинском округе, Люберцах, Одинцове, Раменском, Солнечногорске, Фрязине, Чехове, Щелкове, Можайске. Это произойдет благодаря модернизации и строительству 18 водозаборных узлов, а также ремонту и строительству 5 участков сетей водоснабжения.

С 2022 года запланированы работы по ремонту сетей водоснабжения городских округов Воскресенск, Дмитров, Павловский Посад и Солнечногорск.

«Работы по улучшению качества питьевой воды у нас запланированы вплоть до конца 2024 года», — сказал он.

В актуальный план работ регионального Министерства ЖКХ входит строительство и модернизация около 100 объектов водоснабжения, которые будут снабжать чистой питьевой водой жителей городских округов Чехов, Можайский, Пушкинский, Богородский, Жуковский, Красногорск, Ленинский, Серпухов, Орехово-Зуевский, Талдомский, Солнечногорск, Волоколамский, Люберцы, Воскресенск, Дмитровский, Мытищи, Богородский, Егорьевск, Одинцовский.

«Общий объем финансирования составит 8 млрд рублей, половина средств будет направлена из федерального бюджета в рамках президентской программы», — заключил Хромушин.