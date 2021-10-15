РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В онкологической службе Подольска стационарную медпомощь за 6 месяцев с начала года получили 2337 пациентов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Онкологическая служба Подольска занимает 2-е место в области после Московского областного онкологического диспансера по коечному фонду, амбулаторному приему и численности медицинского персонала. Основными структурными подразделениями являются стационар на 144 круглосуточные койки и Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на 85 посещений в смену.

Все заведующие онкологическими отделениями имеют высшую квалификационную категорию и ученую степень. В больнице работают 1 доктор и 6 кандидатов медицинских наук.

В структуру стационара входят онкологическое торакоабдоминальное отделение (30 коек), отделение опухолей кожи, мягких тканей и молочной железы (30 коек), онкологические койки в ЛОР-отделении (4 койки), онкоколопроктологическое отделение (23 койки), онкоурологические койки в составе урологического отделения (7 коек), онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии (15 коек), гематологическое отделение (35 коек).

Смертность от злокачественных новообразований в 2020 году составила 178 человек на 100 тыс. населения, что ниже областных показателей (180 человек).

В 2019 году в ПОКБ открыли отделение противоопухолевой лекарственной терапии. На территории больницы работает центр дополнительной диагностической базы «ПЭТ-Технолоджи». В нем проводят диагностику с помощью позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, а также выполняют радиотерапию злокачественных новообразований за счет средств ОМС.

Амбулаторный прием в ЦАОПе проводят 10 онкологов со специализацией общего профиля, уролог, маммолог, гематолог, гинеколог, торакоабдоминальный онколог. Здесь же в сентября открыты 10 коек дневного стационара.

Онкологическая помощь оказывается жителям Подольска, а также городских округов Чехов, Серпухов, Протвино, Пущино. Посещали ЦАОП с января по июнь 22475 человек. По состоянию на 1 октября на диспансерном учете состоит 12 998 пациентов.

В ЦАОП доступны все виды лабораторных исследований, ультразвуковая и эндоскопическая диагностика, рентгенологические исследования, включая КТ и МРТ, а также взятие материала для морфологического исследования.

В перспективе онкологическая служба планирует оказывать высокотехнологичную медпомощь, для чего потребуется приобрести медоборудование, получить лицензию и развить ряд других направлений.