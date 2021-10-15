РИАМО - 15 окт. Определен подрядчик, который проведет подготовительный этап строительно-монтажных работ на доме №2 ЖК «Покровский» в Сергиевом Посаде. Сейчас ведется передача площадки и документации, сообщает пресс-служба фонда защиты прав дольщиков Подмосковья.

Проблемный дом находится рядом с улицей Пограничной, 2-м Новгородским переулком, улицами Суздальская, Владимирская и 1-м Новгородским переулком.

Договор между фондом и ООО «Стройкомплекс» (входит в состав ГК «Гранель») был подписан в октябре 2021 года.

Изначально жилой дом возводился АО «Строительно-Инвестиционный Холдинг». В результате действий застройщика-банкрота пострадали 197 дольщиков.

«За период простоя дом претерпел изменения, хотя в целом объект сохранился неплохо. Будут заменены все конструктивные элементы, на которые нам указали обследователи в своем отчете», - сказал директор фонда Вячеслав Бетин.

Не позднее I квартала 2022 года Госэкспертиза проверит проектно-сметную документацию по ЖК и фонд сможет заключить договор с подрядчиком, который осуществит основной этап работ.