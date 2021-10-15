РИАМО - 15 окт. На территории Московской области было выявлено и поставлено на карантин более 3 тыс. голов животных, несанкционированно ввезенных на территорию региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Специалистами ветеринарной службы с целью обеспечения эпизоотического благополучия в регионе с прошлого года проводится мониторинг объявлений по продаже животных на интернет-ресурсах», – напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, как правило, животные, которых выявили через агрегаторы объявлений в Сети, ввозятся в Московскую область без необходимого согласования маршрута передвижения, а также без проведения обязательного карантина.

«За период проведения мониторинга выявлено 3009 голов неучтенного поголовья животных», – добавил министр.

Он уточнил, что в рамках мониторинга объявлений в Сети выявляются владельцы, которые хотят продать животных. Специалисты уточняют у продавца информацию о предлагаемых животных. Из выявленного неучтенного поголовья: крупного рогатого скота – 62 головы, мелкого рогатого скота – 1,5 тыс., свиньи – 157, лошади – 42, птица – свыше 1,1 тыс., кролики – 70, иные виды животных – 59.

«В случае необходимости после выявления неучтенных сельскохозяйственных животных проводятся мероприятия по идентификации, регистрации, постановке на карантин животных и проведению необходимых профилактических и диагностических мероприятий, лабораторных исследований», – перечислил Воскресенский.

В результате данной работы Подмосковье остается благополучным регионом по особо опасным инфекционным заболеваниям, в том числе по африканской чуме свиней и гриппу птиц.