РИАМО - 15 окт. Арендаторы областного и муниципального имущества Подмосковья, а также неразграниченных земель, погасили еще более 2,16 млн рублей отсроченных арендных платежей за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Общая сумма погашенной с начала 2021 года отсрочки за аренду недвижимости превысила 124 млн рублей», - рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она отметила, что за минувшую неделю лидерами по оплаченным суммам были Богородский округ (1,46 млн рублей), округ Щелково (0,35 млн рублей) и Люберцы (0,14 млн рублей).

Арендаторы муниципальной земли и имущества с начала 2021 года погасили 48,4 млн рублей аренды, за участки неразграниченной собственности было оплачено более 71,4 млн рублей, за региональную недвижимость – 4,39 млн рублей.

На текущий момент все свои отсроченные платежи погасили 18 арендаторов в 4 округах Московской области: 1 – в Красноармейске, 11 – в Можайском округе, 2 – в Павловском Посаде и 4 – в Серебряных Прудах.

Общая сумма полностью погашенных платежей составила 410 тыс. рублей.