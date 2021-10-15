РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В пятницу в центре Подольска, в деревне Лаговское и поселке МИС проходят временные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации округа.

ПАО «Россети» — Московский регион» в пятницу проводит плановое отключение электрической энергии на 2 часа в деревне Лаговское с 9:00 до 16:00, а также на улице Строителей поселка Подольской машинно-испытательной станции с 9:00 до 17:00.

АО «Мособлэнерго» отключило свет до 13:00 на проспекте Ленина в домах №№71, 76/2 и ряде других, в частном секторе на Московском проезде, ул. Павлика Морозова, Овражном тупике, ул. Заречно-Набережной, на котельной, артезианских скважинах №№3, 4.