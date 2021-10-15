РИАМО - 15 окт. Неизвестные повредили витражное стекло и цифровую панель в театре, расположенном в доме 5/6 на Тверской улице, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Театру причинили ущерб на общую сумму около 110 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленники действовали из хулиганских побуждений.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу находится театр им. М.Н. Ермоловой.