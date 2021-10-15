РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В Подольске в пятницу началась Всероссийская перепись населения-2020, которая продлится по 14 ноября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Пройти перепись можно самостоятельно на портале госуслуг по 8 ноября, а также дома во время визита переписчика по 14 ноября, на ближайшем переписном участке по 14 ноября.

Во время переписи постоянным жителям России зададут 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию.

Также 10 вопросов о жилищных условиях, при ответе на которые необходимо назвать тип жилого помещения, в котором проживает гражданин, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Граждане, временно проживающие в России, ответят на 7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, окончательные Росстат опубликует в IV квартале 2022 года.