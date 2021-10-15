РИАМО - 15 окт. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что сейчас в РФ нет повода вводить общефедеральный локдаун в связи с заболеваемостью Covid-19.

Поступать так нецелесообразно потому, что это приведет к очень негативным последствиям для страны и людей, сообщает RT.

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — сказала Матвиенко.

Ранее пожилым медикам, которые ушли на пенсию в начале пандемии коронавируса, предложили привиться и вернуться к работе.