РИАМО - 15 окт. С начала года специалистам кинологической группы пожарно-спасательного центра Москвы и их четвероногим напарникам удалось спасти 25 человек. Участие этого подразделения в поиске людей существенно сокращает время операции, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Одна собака охватывает участок площадью 500 кв. м, в то время как без ее участия пришлось бы привлекать на такую территорию 10 человек. Поиск пропавшего человека у животного с кинологом занимает 2-3 часа, а у спасателей – порядка 8 часов.

Собака может в среднем различить около 2 млн запахов, это позволяет ей найти пострадавшего на большом расстоянии как на природе, так и под завалами.

Для слаженной работы кинологи и собаки регулярно тренируются. Для этого на площадке аварийно-спасательного отряда предусмотрены различные снаряды. Каждую неделю для кинологической группы организуется обучение на выезде, где собаки-спасатели учатся работать в лесу, заброшенных строениях, а также на завалах.