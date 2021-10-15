РИАМО - 15 окт. Специалисты из российского министерства здравоохранения разработали и утвердили новую версию рекомендаций для лечения Covid-пациентов, она стала 13-й по счету, сообщает Федеральное агентство новостей.

В рекомендациях прописаны дополненные и улучшенные советы по лечению коронавируса. Новая версия создана на основании многочисленных исследований.

В данном документе медики пояснили, какие есть возможности во взаимозаменяемости лекарств при лечении Covid-пациентов. Рекомендации направили в российские регионы для использования в медпрактике.

Коронавирус может сохраняться в носоглотке человека, который переболел без симптомов, до 37 дней, такой вывод сделали ученые из Федерального института вакцин и биомедицин в Лангене (Германия). Они уточнили, что свидетельством отсутствия Covid-19 может быть только отрицательный результат ПЦР-теста.

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