РИАМО - 15 окт. Всплеск хакерских DDoS-атак на онлайн-сервисы школ зафиксировали в России. Аналитики считают, что это связано с началом учебного года, такая же картина наблюдалась в 2020 году, сообщает Газета.ru.

Однако в этом году количество DDoS-инцидентов существенно увеличилось.

Аналитики компании StormWall, которая специализируется на защите от кибератак подсчитали, что число хакерских атак по сравнению с сентябрем 2020 года выросло на 118%.

«DDoS-атаки на онлайн-ресурсы школ и университетов могут быть организованы учащимися, которые стремятся вывести из строя информационные системы и избежать выполнения домашних заданий», — считают специалисты StormWall.

На это указывает небольшая мощность большинства атак (10-20 Гбит/с).

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