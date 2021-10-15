РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. Представители старшего поколения городского округа Мытищи посетили Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», сообщила начальник управления по социальной политике администрации округа Наталья Тер-Григорьян в своем Instagram-аккаунте.

Экскурсия в подмосковную Кубинку состоялась в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие». Мытищинцы побывали в Главном храме Вооруженных сил, восхитились внутренним убранством и узнали о глубоком символизме, заложенном при его строительстве.

Также они посетили музейный комплекс «Дорога памяти», рассказывающий о каждом дне Великой Отечественной войны.