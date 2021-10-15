РИАМО - 15 окт. За 9 месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта Домодедово составил 19,1 млн человек, в 2020 году за аналогичный период было обслужено 12,5 млн пассажиров. Трафик постепенно восстанавливается, в сравнении с 2020 годом он вырос в 1,5 раза, сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта.

На российских направлениях аэропорт Домодедово в сентябре 2021 года обслужил почти 2 млн пассажиров, что на 25% выше докризисного уровня и на 8% выше аналогичного периода 2020 года.

Летом 2020 года Домодедово стал лидером по пассажиропотоку среди аэропортов Европы, а в первом квартале 2021 года – вторым аэропортом Европы.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщала, что автомобильный трафик между городом Домодедово и аэропортом вырос с начала 2021 года в 2 раза, по сравнению с 2019 годом, и более чем в 3 раза по сравнению с 2020 годом.