РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. Спортсменки городского округа Мытищи заняли 2 место на этапе первенства РФ по баскетболу, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физкультуре и спорту администрации горокруга.

В Воронеже завершилось первенство Центрального и Северо-Западного ФО (межрегиональный этап первенства РФ) по баскетболу среди команд девушек до 16 лет (2007 г. р. и моложе) сезона 2021-2022 гг.

По итогам игр спортсменки из Мытищ заняли 2 место и вышли в полуфинал (1 раунд) первенства России. Команду и тренеров - Лаптеву Ольгу и Лаптеву Валерию - поздравили с победой.