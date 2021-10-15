РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Подольску при участии Общественного совета организовали тематическое мероприятие «Знаки внимания» в одном из детских садов округа, сообщили в ведомстве.

Автоинспекторы познакомили ребят со знаками дорожного движения, им напомнили правила безопасного пересечения проезжей части. Дошкольники активно отвечали на вопросы инспектора о том, на какой цвет светофора нужно переходить дорогу и что нельзя делать на проезжей части. Также в игровой форме детям рассказали о необходимости пристегиваться ремнями безопасности при поездках в автотранспорте.

В завершение мероприятия полицейские раздали детям специальные световозвращающие браслеты, которые помогают автолюбителям заметить пешехода на дороге в темное время суток.