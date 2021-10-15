РИАМО - 15 окт. Московское областное управление ФАС России рассмотрело сведения, представленные МКУ «Егорьевская служба единого заказчика» в отношении ООО «Инвестиции и строительство» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее учреждение заключило с компанией контракт на установку ограждений на ул. Карла Маркса и ул. Рязанской.

В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующее решение принял областной антимонопольной орган.