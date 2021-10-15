РИАМО - 15 окт. На юго-востоке Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» реорганизуют два участка бывшей промзоны «Серп и Молот», город опубликовал проекты решений о комплексном развитии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов составит почти 50 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект — около 4,5 млрд рублей в год», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на преобразованных территориях создадут 3,2 тыс. рабочих мест. Проект на участке бывшей промзоны в Нижегородском районе должны реализовать в течение 6 лет с момента подписания договора, а в районе Лефортово - за 5 лет.

Общая площадь застройки составит более 190 тыс. кв. м. Их займут в том числе высокотехнологичные предприятия и проекты под общественно-деловую застройку.