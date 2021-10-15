РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Затор протяженностью 5 км образовался на Волоколамском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска в сторону столицы, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено от пересечения с Ильинским шоссе до моста через реку Сходню. Этот участок обозначен на карте частично красным, частично бордовым цветами.

В центральной части Красногорска на Волоколамском шоссе также местами наблюдаются пробки в обоих направлениях, сложная дорожная ситуация на примыкающих улицах.

Выезд из города через Новорижское шоссе затруднен. В сторону Москвы образовалась пробка протяженностью около 5 км – от гипермаркета «Глобус» до МКАД.

Серьезная пробка наблюдается на Путилковском шоссе в сторону МКАД. Отрезок протяженностью 1,6 км обозначен на карте бордовым. Такая же ситуация на выезде в сторону Химок.

На выезде из поселка Отрадное на Пятницкое шоссе образовался сильный затор.