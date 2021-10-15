РИАМО - 15 окт. Возведение тоннеля под Киевским шоссе в столице в составе трассы Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе закончено на 60%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство участка трассы Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе, общая протяженность которого составляет 7,6 км, включает также возведение двух искусственных сооружений: эстакады через Боровское шоссе протяженностью 243 м и тоннеля под Киевским шоссе длиной 73 м», - уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что строители уже закончили работы по основным монолитным конструкциям, идет монтаж инженерных коммуникаций и оборудования, а еще отделочные работы.

«На сегодняшний день общую строительную готовность тоннеля под Киевским шоссе мы оцениваем на 60%», - сказал заместитель мэра.

Как отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, тоннель строится так называемым миланским методом. Такой способ позволяет уменьшить ограничения движения транспорта во время строительства.

«Строители сначала сделали стену в грунте, обозначив границы будущего тоннеля, потом установили плиты перекрытия, чтобы организовать движение по Киевскому шоссе в обычном режиме, а после продолжили работы в самом тоннеле», - рассказал Загрутдинов.

Дорога Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе проходит от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее идет через Киевское и Калужское шоссе до Варшавского шоссе. Она связывает 4 трассы и обеспечивает поперечную связь между развивающимися районами новой Москвы.