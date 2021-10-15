РИАМО - 15 окт. Кафе и ресторанам, сотрудники которых вакцинировались от коронавирусной инфекции, правительство Москвы вернет 100% расходов на оплату коммунальных услуг за 3 квартал 2021 года, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Прием заявок на поддержку стартует 28 октября на платформе Московского инновационного кластера (https://i.moscow/). Претендовать на компенсацию могут предприятия, у которых 60% и более сотрудников поставили прививки от коронавируса до 15 августа.

Также претенденты должны быть зарегистрированы в Москве как налогоплательщики не менее 6 месяцев и не проходить процедуру банкротства.

«Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. Подать заявку можно до 1 декабря», – пояснила заммэра столицы - главы аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

С новой мерой поддержки предприятия общественного питания познакомят в формате вебинаров. Первый 21 октября проведет руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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