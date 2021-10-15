РИАМО - 15 окт. За девять месяцев 2021 года жители столицы и представители бизнеса арендовали и купили у города 109 земельных участков. За аналогичный период 2020 года город реализовал 102 участка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За девять месяцев этого года граждане и предприниматели купили и взяли в аренду на московских аукционах 109 земельных участков», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за такой же период 2020 года город реализовал 102 земельных участка, а в 2019-м - 54 участка. Чаще всего территории используют под индивидуальное жилищное строительство, а также для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, плоскостных парковок и бизнес-проектов.

В 2021 году больше всего земельных участков реализовали в ТиНАО, там купили и арендовали 40 объектов. 11 и 9 участков реализовали на востоке и западе Москвы соответственно. Самая большая конкуренция, порядка 10 претендентов на лот, встречается на торгах по аренде участков для индивидуального жилищного строительства.