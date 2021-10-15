РИАМО - 15 окт. Картофель по 18 рублей за кг появился в продаже на московских ярмарках. Эта цена дешевле, чем в сетевых магазинах столицы, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сейчас действительно идет сезон, когда свежий урожай уже собран и поступил на прилавки не только магазинов, но и московских ярмарок, которые работают по всему городу. Таких площадок у нас 53. Можно, наверное, оценить, что на этих ярмарках на сегодняшний день картофель имеет самую низкую цену, это 18 рублей за кг – порой даже дешевле, чем в магазинах-дискаунтерах», – сказал Немерюк.

Горожанам предлагается картофель, выращенный в Нижегородской области. Его можно купить на 12 межрегиональных ярмарках.

В магазинах цена на этот корнеплод составляет около 30 рублей за кг.

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