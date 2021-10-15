РИАМО - 15 окт. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова рассказала, что коронавирус мог появиться искусственно, сообщает Lenta.ru.

По ее мнению, для того, чтобы получить разные мутации вируса, его можно «проэволюционировать» в пробирке. Таким образом, в результате экспериментов, мог получиться и Covid-19. Баранова уточнила, что эксперименты могли проводить для того, чтобы изобрести вакцину, которая сможет «перегнать» вирус.

«[Для этого] его необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится. Это называется эксперимент по приобретению функций», — сказала она.

По ее словам, некоторые специалисты считают эти эксперименты причиной появления коронавируса.

Еще вирусолог отметила, что у нынешних вакцин от Covid-19 сейчас нет задачи догнать мутации коронавируса. Однако при желании можно сделать так, чтобы вакцина вырвалась вперед.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков также высказал мнение, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.

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