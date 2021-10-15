РИАМО - 15 окт. Зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, в котором предложил отпускать работников с ожирением раньше с работы 1-2 часа в неделю для занятий спортом, сообщает «Вечерняя Москва».

Петров напомнил, что каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают различными формами ожирения. По его мнению, это связано с неправильным питанием и маленькой физической нагрузкой.

«Очевидно, что власти должны обратить внимание на нарастающую проблему лишнего веса россиян. Если мы не примем мер сейчас, то через несколько лет будем вынуждены решать проблему ожирения с привлечением других, более дорогостоящих средств, на общефедеральном уровне. В данной связи прошу рассмотреть идею о внедрении ряда мероприятий по приведению населения в более атлетичную форму», - сказано в письме.

По мнению автора идея, указанные меры не потребуют определенных затрат от работодателей, но они «окупятся путем последующего оздоровления коллектива и, как следствие, ростом продуктивности труда».