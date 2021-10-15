РИАМО - 15 окт. Усиление ветра ожидается до 10:00 в пятницу в Москве. Порывы ветра могут достичь 15 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Водителям рекомендуют в непогоду снизить скорость движения, соблюдать дистанцию от впереди идущих машин и избегать резких маневров. Также нужно парковать автомобиль вдали от деревьев.

А пешеходам во время сильного ветра нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Москвичам напомнили, что в непогоду нельзя оставлять детей без присмотра.

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