РИАМО - 15 окт. Перевозить животных на самолете можно как в салоне, так и в багажном отсеке, питомец должен быть привит от бешенства и иметь справку о здоровье, сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта Внуково.

Перевозка в самолете домашних животных, в том числе птиц, возможна по предварительному согласованию с авиакомпанией. При международном рейсе потребуется согласие страны прибытия – информацию можно уточнить в консульстве.

Возможность и условия перевозки животных (включая возможность перевозки в салоне самолета, тарифы и ограничения на виды и породы животных) определяет авиакомпания.

В пассажирском салоне возможен провоз домашних животных, если это не запрещено правилами авиакомпании. Для транспортировки питомцев в багажном отсеке самолета он должен быть оборудован обогревом и вентиляцией. Животное должно находиться в переноске или в клетке.

Офис ветеринарного контроля в аэропорту Внуково при перевозке животных требует наличия ряда документов. Это ветеринарный паспорт установленного образца, справка о состоянии здоровья питомца, отметка о прививке от бешенства. Животное быть вакцинировано от бешенства не ранее чем за 30 дней и не позднее 12 месяцев до дня вылета. ​

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