РИАМО - 15 окт. Жители столицы опубликовали в сервисе на сайте mos.ru «Поиск пропавших и найденных животных» более 1,2 тысячи объявлений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Более 800 из них — о потерявшихся животных и около 400 — о найденных питомцах.

Сервис начал работать в декабре 2020 года. Благодаря ему на сегодняшний день нашли семью или вернулись домой более 140 кошек и собак. В объявлениях можно разместить фото животного, указать особые приметы, а также место и время пропажи или обнаружения.

За внедрение этого сервиса городской комитет по ветеринарии наградили золотой медалью конкурса, который прошел на российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021».