РИАМО - 15 окт. 17 октября на ВДНХ впервые отметят День отца. Гости выставки примут участие в бесплатных экскурсиях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для пап предусмотрены скидки при покупке билетов на «Городскую ферму» и в центр «Союзмультпарк». Кроме того, их также ждут приятные сюрпризы при посещении «Робостанции» и «Москвариума».

В 13:00 и 15:30 у арки главного входа начнется экскурсия, где расскажут о мужских скульптурах, которые установлены на ВДНХ.

В 15:00 и 17:30 в центре славянской письменности «Слово» расскажут о народных традициях, связанных с отцовством. В 14:00, 16:00 и 18:00 центр «Космонавтика и авиация» проведет экскурсию об отцах-космонавтах. О роли и повадках животных-отцов в мировом океане узнают гости «Москвариума». Экскурсия начнется в 11:00.

На большинство мероприятий нужна предварительная регистрация. Участников просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

В России недавно утвердили День отца. Этот праздник будут отмечать в третье воскресенье октября. В этом году дата выпадает на 17 октября.