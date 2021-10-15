РИАМО - 15 окт. За сутки на базовой столичной станции ВДНХ в осадкомер за сутки выпало 19 мм осадков при месячной норме 59 мм, что составляет 32% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В подмосковном Волоколамске – 24 мм или 40% от нормы всего октября», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

В Кашире выпало 19 мм, в Шереметьеве – 18 мм, в Серпухове – 16 мм, в Коломне – 12 мм, в Михневе – 9 мм.

Ранее сообщалось, что 19 октября в Московском регионе выпадет первый снег, который сразу же растает.

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