РИАМО - 15 окт. Школьники столицы смогут увидеть свои достижения в категориях «Гражданская активность» и «Культура» в разделе «Портфолио учащегося» в «Московской электронной школе», сообщается на официальном сайте мэра города.

В частности, сервис будет фиксировать факты участия школьников в военно-патриотических мероприятиях, общественных движениях, социальных конкурсах.

Кроме того, в «Портфолио учащегося» «МЭШ» попадет информация о посещении школьниками городских музеев и выставок.

На сегодняшний день в разделе содержится свыше 500 записей о достижениях школьников столицы.

Данные загружаются автоматически. Школьники и их родители могут также загрузить информацию. Поделиться данными можно с помощью ссылки на документ и QR-кода.

Сохранить сведения из портфолио можно в формате PDF-файла. Для использования сервиса надо зарегистрироваться на сайте «МЭШ» https://school.mos.ru/.