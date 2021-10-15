РИАМО - 15 окт. В пятницу вечером в столице ожидаются 9-балльные пробки. На данные момент загруженность на дорогах города составляет 4 балла и 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на Рязанском, Волгоградском проспектах, шоссе Энтузиастов.

Нормально едут на Ленинградском, Кутузовском проспектах, а также на проспекте Маршала Жукова.

При этом проблемы с движением могут возникать из-за дорожных работ, которые сейчас проходят на 31 км, 53 км МКАД, Варшавском шоссе, проспекте Мира.