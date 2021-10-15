РИАМО - 15 окт. В пятницу на всех станциях столичной подземки запустили систему оплаты проезда с помощью распознавания лица Face Pay, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москва — первый город в мире, где система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро», - рассказал заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Для использования Face Pay надо привязать к сервису банковскую карту, «Тройку» и свою фотографию. Сделать это можно через приложение «Метро Москвы».

Пройти в метро с помощью системы распознавания лица можно через специальный турникет, посмотрев в камеру. Система автоматически спишет деньги за проезд. Ожидается, что в ближайшие 2-3 года системой оплаты проезда Face Pay будут регулярно пользоваться до 15% пассажиров.

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