РИАМО - 15 окт. Сумма штрафов, начисленных в 2021 году на правообладателей подмосковных земельных участков за неборьбу с борщевиком Сосновского, превысила 410 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Только на минувшей неделе за это нарушение было выписано 42 млн рублей штрафов для арендаторов 160 участков.

Заместитель председателя правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин подчеркнул, что в Подмосковье борьба с борщевиком за последние несколько лет приобрела массовый характер. В ней участвуют муниципальные и региональные ведомства и учреждения. Они выявляют и обрабатывают очаги сорняка на областной и муниципальной земле, а также привлекают к данной работе частных собственников и арендаторов региона, поскольку обязанность по уходу за частными землями лежит на ее правообладателях.

Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, в регионе есть три способа для ликвидации борщевика: механический – покос или выкапывание, агротехнический - вспахивание и высаживание на обработанной земле многолетних трав и химический – опрыскивание гербицидом.

Специалисты советуют при больших объемах сорняка агротехнический и механический способ дополнять химической обработкой корня растения. Начинать обработку борщевика нужно, когда растение не выше 30 см, главная цель – не позволить сорняку зацвести и дать семена.

Борщевик Сосновского – ядовитое растение. Он ядовит и при воздействии ультрафиолета вызывает сильные ожоги, поэтому при обработке необходимо обезопасить себя. Ликвидацию борщевика можно выполнить с помощью специализированных организаций. Однако в случае самостоятельной борьбы необходимо принять меры по защите кожных покровов и глаз.

В этом году административные меры за непроведение борьбы с опасным сорным растением применили к правообладателям 3 730 участков. Лидерами по начисленным штрафам стали городские округа Рузский, где штрафы, начисленные на правообладателей земельных участков, превысили 164 млн руб., Можайский - 65 млн руб., Истра – 40 млн руб., Клин – 32,9 млн руб., Солнечногорск – 11,8 млн руб., Одинцовский – 10 млн руб., Химки – 9,75 млн рублей.