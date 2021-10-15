РИАМО - 15 окт. Жителей столицы предупредили, что в ближайшие 1-2 часа в городе ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/с, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Такая погода сохранится до 10 часов пятницы. При сильном ветре нужно переждать погоду.

В случае необходимости следует звонить по телефону 101 или 112.

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