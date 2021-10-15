РИАМО - 15 окт. Завершились пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V», документы для постоянной регистрации вакцины поданы, сообщает РИА Новости.

Окончание исследований подтвердил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что документы по отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V» дооформили, сейчас они вносятся в базу Всемирной организации здравоохранения.

На текущий момент в РФ зарегистрированы 5 вакцин от Covid-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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