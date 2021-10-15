РИАМО - 15 окт. В Москве и области в пятницу ожидаются небольшие осадки, а максимальная температура воздуха составит плюс 6-11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов, а в Подмосковье - плюс 6 -11 градусов.

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек., местами порывы до 12-14.

Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст. Содержание кислорода в воздухе - особенно в утренние часы - выше нормы. Такая погода не благоприятна для метеочувствительных людей.

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