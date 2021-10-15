РИАМО - 15 окт. На территории России началась 12-я в истории перепись населения. Она продлится по 14 ноября.

Главным нововведением переписи станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале госуслуг.

Переписчики, которых будет свыше 300 тыс., при обходе жилых помещений будут использовать планшеты со специальным ПО. Переписчики будут одеты в форменный жилет с символикой, при себе будут иметь удостоверение, подтверждающее статус.

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ. Перепись населения конфиденциальна, а участие в ней является добровольным.

Россиянам зададут 33 различных вопроса. 23 — социально-демографические: пол, возраст, гражданство и др. Еще 10 вопросов — о жилищных условиях. При этом человек имеет право отказаться отвечать на любой вопрос переписчика.

Перепись позволит узнать много важной информации о россиянах. Она поможет не только выяснить численность проживающих граждан на определенных территориях, но и узнать их социальные, демографические и другие характеристики.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, окончательные итоги появятся в четвертом квартале 2022 года.

Задать любые вопросы о переписи граждане могут по телефону горячей линии по номеру: 8 800 707-20-20. Она будет работать с 9:00 до 21:00 мск. Если позвонить позже или раньше, то звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позже.