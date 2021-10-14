РИАМО - 14 окт. Тематический поезд «Моспром-Космический» запустили по Арбатско-Покровской линии столичного метро. В течение полугода состав может перевезти около 2 млн человек, сообщила представитель московского Дептранса Анна Лапушкина.

Тематический поезд запустили совместно с госкорпорацией «Роскосмос» и департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Более 200 фотографий внутри состава расскажут пассажирам об истории отечественной космонавтики и вкладе московских промышленников в освоение космоса.

«Метрополитен стал не просто перевозчиком, а культурной площадкой Москвы. <…> Я уверена, что тема космоса трогает, волнует и интересует практически каждого, поэтому в течение полугода этот поезд будет ходить по Арбатско-Покровской линии метро. И мы предполагаем, что около 2 млн пассажиров смогут изучить всю ту информацию, которая есть в этом поезде», – сказала Лапушкина.

Летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев считает, что запуск тематического поезда имеет образовательное и воспитательное значение.

«Благодаря этому поезду дети, которые будут ездить на учебу, может быть, поймают какую-то мечту, заразятся космонавтикой и придут к нам на работу. <…> Сейчас, вы знаете, (в столичных Филях - ред.) строят специальный космический центр и там нам будут нужны люди. И, я думаю, что благодаря этому поезду мы получим эти кадры», – сказал Артемьев.