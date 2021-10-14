РИАМО - 14 окт. Завершить основные работы по строительству хордовых магистралей в столице планируют в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«2023-й год – это контрольный год, когда все основные проекты, основная стройка с этими хордами будет закончена», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр также отметил, что завершение строительства всех участков хорд и запуск по ним движения может примерно на 20% разгрузить городскую транспортную сеть.

Собянин подчеркнул, что система хордовых магистралей является главным транспортным каркасом города.