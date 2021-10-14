РИАМО - 14 окт. Гастробистро Biologie, расположенное в селе Ильинское подмосковного Красногорска, получило кулинарную звезду Michelin, а также зеленую звезду Michelin за бережное отношение к природе, передает корреспондент РИАМО.

Высшая оценка

В столичном парке «Зарядье» состоялась презентация первого гида Michelin по московским кафе и ресторанам. В путеводитель вошли 69 заведений. Также были названы обладатели мишленовских звезд - заведения и шеф-повара, который включены в этот влиятельный гастрономический гид.

Так, по одной звезде Michelin получили следующие рестораны и их шеф-повара: «Селфи» (Анатолий Казаков), «Белуга» (Евгений Викентьев), Grand Cru (Давид Эммерле), White rabbit (Владимир Мухин), «Сахалин» (Алексей Когай), «Савва» (Андрей Шманов), а также Biologie (Екатерина Алехина).

«Это не было ожидаемо. Но это моя мечта. Получилось, что я стала первой женщиной-шефом, получившей звезду в России», - сказала журналистам шеф-повар Biologie Екатерина Алехина.

Она считает, что создание гида Michelin привлечет туристов в Московский регион. По словам ресторатора, путешественники узнают, что тут есть авторская гастрономия.

Все заведения, вошедшие в гид Michelin, отличаются высоким уровнем кухни и сервиса. Даже простое упоминание ресторана в путеводителе, без присуждения звезд, является признанием мастерства шеф-повара и делает заведение более популярным и коммерчески успешным.

«Путеводные звезды»

Одна звезда Michelin означает, что кухня в ресторане такого высокого качества, что заведение заслуживает посещения. Две звезды получают места с отличной кухней, которые заслуживают изменения маршрута путешествия. Наивысшая оценка - это три звезды. Так отмечают рестораны с исключительной кухней, достойные отдельного путешествия в тот или иной город.

В первом московском гиде Michelin по две звезды получили рестораны Artest-chefs table (шеф-повар Артем Естафьев) и Twins Garden (шеф-повара Сергей и Иван Березуцкие). Три звезды не присвоили ни одному заведению, однако составители путеводителя ранее отмечали, что гид будет обновляться ежегодно.

Путеводители Michelin выпускаются с 1900 года. Критерии оценки заведений держатся в тайне, но главным является авторская кухня.

Помимо кулинарных звезд, рестораны могут получить знак Bib Gourmand - так обозначают заведения с хорошей кухней по доступным ценам. Зеленая звезда присуждается местам, выступающим за ответственное потребление и использующим экологически чистые методы работы. Знаком с вилкой, ножом и тарелкой обозначают рестораны, где просто подают хорошую еду из свежих продуктов; скрещенные вилка и ложка (от одного значка до пяти) обозначают уровень качества и удобства ресторана.

Сегодня авторитетный гид Michelin выпускается более чем в 30 странах мира. За 120 лет существования Michelin снискал славу как независимый ресторанный путеводитель.