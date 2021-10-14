РИАМО - 14 окт. Круглый стол, в котором приняли участие руководители городских СМИ, прошел в столице в рамках XIX Московского фестиваля прессы. Эксперты обсудили будущее электронных и печатных СМИ, сообщает «Вечерняя Москва».

В дискуссии приняли участие главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, гендиректор АО «Москва Медиа» Игорь Шестаков, заместитель главного редактора «Аргументы и факты» Индира Кодзасова, гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор «МК» Павел Гусев и первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.

«Наступил период, и мы на его верхушке, когда традиционные и интернет-СМИ, и даже интернет-площадки начинают диктовать новые условия для журналистики. Слово «журналист» исключается из лексики, и возникает новое — «производитель контента», - заявил Гусев.

Он подчеркнул, что в настоящее время люди, производящие контент, не несут за него ответственности.

«Пандемия обнажила кадровый голод. Он существует во всех изданиях. В результате этих событий нам нужно предлагать реформу журналистского образования: при крупных холдингах создавать колледжи, где первую половину дня рассказывали бы про Кандинского, а вторую половину они бы учились писать заметки», - озвучил другую проблему Куприянов.

Шестаков отметил, что пандемия положительно сказалась на рейтингах интернет-СМИ.

«Мы много работали. Наоборот, пандемия оказалась как вызов, была интересной. И за это время мы приросли, нет падения по рекламе, выросли цифры», - сказал он.

В этом году фестиваль прессы проводится в онлайн-формате. Он завершится 16 октября.