РИАМО - 14 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы проходить ревакцинацию от коронавируса, так как это важная часть профилактики инфекции.

«Ревакцинироваться – тоже важно. К сожалению, против (штамма - ред.) «дельты» через шесть месяцев вакцина начинает уже менее эффективно действовать. Но тем не менее, она спасает от тяжелых форм заболевания», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр также отметил, что москвичам еще долго придется жить в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Собянин назвал «бреднями» заявления о вредности вакцин от коронавируса.

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