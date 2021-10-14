РИАМО - 14 окт. Школьные «Экопункты» Подмосковья вместе с учениками отдыхают на каникулах. Сдать пластиковую тару в этот период можно на других площадках, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

«Экопункт» – это автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок, который позволяет не только собрать вторичное сырье и направить его на переработку, но и получить баллы от сданной тары, которые можно потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания», - напомнил министр ЖКХ Антон Велиховский.

Первое такое устройство установили весной в здании правительства Московской области. Позднее аппараты появились в торговых центрах, супермаркетах и школах.

Всего за период работы «Экопунктов» в Подмосковье было собрано 20 415 пластиковых бутылок и 6 810 алюминиевых банок. Вторсырье отправляется на переработку. Так, из бутылок делают шариковые ручки и пластиковые пакеты, а из банок – радиаторы и запчасти для автомобилей.

Сейчас тару можно сдать по адресам: Одинцовский округ, д. Раздоры, улица Липовой Рощи, 1к4; округ Химки, Тепличный проезд, 6; округ Люберцы, п. Мисайлово, Литературный бульвар, 2, п. Мирный, улица Свободы, 9, а также Люберцы, Вертолетная улица, 4к2, округ Жуковский, улица Гагарина, 62.

Кроме того, пункты приема вторсырья есть в Мещерском парке и по адресам: Домодедово, Центральный мкр, ул. Кирова, 28; Истра, ул. Московская, 61; Клин, ул. Миши Балакирева, 6/24; Королев, ул. Коммунальная, 1; Котельники, 1-й Покровский проезд, 5 и Новорязанское ш., 24; Красногорск, ул. Спасская, 1А и ул. Карбышева, 17А, Видное, ул. Старо-Нагорная, 21.

А также по адресам: пос. Совхоз им. Ленина, 23 км. Каширского шоссе, 4; Одинцовский округ, с. Юдино, 55Е; дп Лесной Городок, ул. Молодежная, 8; г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, 4; Павловский Посад, проезд БЖД, 23; Подольск, мкрн Климовск, ул. Молодежная, 11; г. Пушкино, Красноармейское ш., 105; Реутов, ул. Комсомольская, 18/2 и ул. Ленина, 10; Солнечногорск, М-10 Россия, 35-й километр, с20/2.

Еще 2 пункта расположены в Химках - Ленинградское шоссе, 5 - и возле второго корпуса МЕГА Химки, в Талдомском округе – улица Пушкина, 36 - и в Щелкове по адресу Пролетарский проспект, 18.

В этом году в регионе реализуется первый этап программы, в период которого планируется установить 900 «Экопунктов». До 2024 года их должно стать 5 тыс.