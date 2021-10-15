РИАМО - 15 окт. В парке «Сосенки» района Царицыно оборудовали спорткластер. На площади свыше 6 га разместили памп-трек, скейт-парк и BMX-площадку, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Для юных посетителей парка обустроили детские площадки, на которых установили качели, горки, батуты, веревочный аттракцион и небольшую тарзанку. Самым маленьким сделали мини панда-парк.

Кроме того, в парке отремонтировали дорожки и тропинки, поставили скамейки и более 120 новых опор освещения в зонах для прогулок. Отдельное внимание уделили обновлению площадки для собак.

На всей территории зоны отдыха провели озеленение. Специалисты высадили живую изгородь, свыше 1,3 тыс. кустарников и почти 70 деревьев. А также в парке появились новые цветники и был восстановлен газон.