РИАМО - 14 окт. Мобильные офисы социальной газификации объехали уже 273 населенных пункта Подмосковья. За это время их услугами воспользовались 2 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

«Сегодня мы поздравляем юбилейную посетительницу – Татьяну Косенкову из деревни Марьино! Жительница обратилась за консультацией по газификации в один из наших 12 мобильных офисов, который сегодня приехал в Красногорск», - сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он отметил, что в течение месяца в мобильных офисах было заключено 400 комплексных договоров по программе соцгазификации.

Мобильные офисы работают по тому же принципу, что и МФЦ. Их посетителям доступны 12 услуг. В их числе присвоение адреса домовладению, оформление договора техобслуживания газового оборудования, а также экстренная социальная помощь и другие.

«Мы видим, что президентская программа очень востребована в регионе. Мобильные офисы запущены в дополнение к стационарным, чтобы в каждом уголке Подмосковья жители могли получить исчерпывающие ответы на вопросы по соцгазификации и заключить комплексный договор», – сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Информация о графике посещения населенных пунктов мобильными офисами опубликована на сайте «Мособлгаза».